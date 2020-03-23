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Haber Giriş: 23.03.2020 - 10:10,Son Güncelleme:/

MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:     

"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."     

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