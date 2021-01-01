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Haber Giriş: 01.01.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."

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