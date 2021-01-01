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MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."
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