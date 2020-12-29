MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan kahraman komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.