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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 17:23 | Son Güncelleme:

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan kahraman komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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