MSB 29 Ekim'i ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenecek faaliyetlere ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

TÜRK YILDIZLARI GEÇİŞ YAPACAK

Buna göre Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK saat 14.40'ta Ankara'da, Türk Yıldızları saat 16.30'da Kırklareli'nde gösteri uçuşları yapacak. Ayrıca, Çorum, Ağrı, Muğla, Yalova, Aydın, Bursa, Kocaeli, Amasya, Mersin ve Eskişehir'de de muharip uçak geçişleri olacak.

DENİZ KUVVETLERİNE BAĞLI GEMİLER LİMANLARI GEZECEK

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 28 gemi ile 20 liman ziyareti yapılacak. Bu kapsamda, Sürmene, Samsun, Ereğli, Dolmabahçe, İzmit, Tekirdağ, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Çeşme, İzmir, Didim, Marmaris, Dalaman, Kaş, Alanya, Anamur, Mersin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Gazimağusa ile Girne limanları ziyaret edilecek.

KONSER DÜZENLENECEK

Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Mehteran Birlik Komutanlığı, Armoni Mızıkası ve Bando Komutanlığınca birçok ilde konser düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında, askeri müzeler de 29 Ekim'de ücretsiz ziyaret edilebilecek.