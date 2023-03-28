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MSB: 2 terörist saklandıkları mağaradan çıkarak teslim oldu

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#MSB#PKK#Terörist
MSB: 2 terörist saklandıkları mağaradan çıkarak teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 12:53

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı terörist, saklandıkları mağaradan çıkarak Mehmetçiklerimize teslim oldu" dedi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin ve kararlı operasyonları neticesinde PKK teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı terörist, saklandıkları mağaradan çıkarak Mehmetçiklerimize teslim oldu."

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#MSB#PKK#Terörist

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