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AA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

MSB: 2 terörist hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi

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MSB: 2 terörist hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde tespit edilen iki PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığının düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

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