AA
Son Güncelleme:
MSB: 2 terörist hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde tespit edilen iki PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Şırnak Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığının düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle