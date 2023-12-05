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MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Haftanin#PKK
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 16:11

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Ara, bul, yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi" denildi. 

 

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#MSB#Haftanin#PKK

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