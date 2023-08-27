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MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Operasyon#PKK
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 14:36

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurulurken operasyonlarda kararlılık mesajı verildi.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!

 

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#MSB#Operasyon#PKK

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