MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.



Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar… pic.twitter.com/ticLjnBnQh