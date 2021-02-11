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Haber Giriş: 11.02.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB, ''Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.'' açıklamasında bulundu.

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği belirtildi.

Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin, kahraman Türk komandolarınca etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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