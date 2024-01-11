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MSB: 2 PKK’lı terörist, Habur’da teslim oldu

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#MSB#Habur#PKK
MSB: 2 PKK’lı terörist, Habur’da teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 15:54

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu."

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#MSB#Habur#PKK

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