MSB: 2 PKK’lı terörist, Habur’da teslim oldu

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!
Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu."
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 11, 2024
Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/SVeQ7fZGDY