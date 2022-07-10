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MSB: Kandil'de 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#PKK#Terörist

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

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#MSB#PKK#Terörist

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