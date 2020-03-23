Haber Giriş: 23.03.2020 - 09:00,
MSB: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.
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