MSB: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.