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MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#Suriye#PKK/YPG
MSB: 2 PKK/YPGli terörist etkisiz hâle getirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 18:16

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verildi. 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Suriye#PKK/YPG

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