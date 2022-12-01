MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verildi.