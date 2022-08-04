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MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#Barış Pınarı #PKK/YPG
MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

 

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#MSB#Barış Pınarı#PKK/YPG

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