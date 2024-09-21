×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB: 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#MSB#PKK
MSB: 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 12:19

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi" denildi.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!

Irak’ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Operasyon#MSB#PKK

BAKMADAN GEÇME!