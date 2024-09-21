MSB: 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!
Irak’ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."
Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2024
Irak’ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
Terörü kaynağında yok etmek için… pic.twitter.com/Jos0PDqLys