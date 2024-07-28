×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB: 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Terör#Terörle Mücadele
MSB: 16 PKKlı etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 12:50

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara'da 11, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 5 olmak üzere 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Haberin Devamı

MSB'den operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek.

Gözden KaçmasınBakan Tunç: Terör propagandası yapan 15 kişi tutuklandıBakan Tunç: Terör propagandası yapan 15 kişi tutuklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Terör#Terörle Mücadele

BAKMADAN GEÇME!