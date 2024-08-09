MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadelerine yer verildi.