MSB: 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG’li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi.
Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 22, 2023
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG’li teröristi başarılı… pic.twitter.com/wsFnaLBpcZ