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MSB: 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terör#PKK
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 09:50

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG’linin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG’li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi.

 

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#MSB#Terör#PKK

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