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MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu, 17 kişi yakalandı

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#MSB#Sınır#FETÖ
MSB: Yunanistandan Türkiyeye girmeye çalışan 11i FETÖ mensubu, 17 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 17:07

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olan 17 kişinin yakalandığı bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 17 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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#MSB#Sınır#FETÖ

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