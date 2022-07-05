Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#PKK#Fırat Kalkanı

MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi" denildi.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#PKK#Fırat Kalkanı

BAKMADAN GEÇME!

Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi parayla oynuyor

Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi "parayla oynuyor"

#Tom Cruise
Tarihin en fazla para kaybedeni Changpeng Zhaodan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor

'Tarihin en fazla para kaybedeni' Changpeng Zhao'dan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor?

#Bitcoin
Bitsin bu Schengen çilesi Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

Bitsin bu Schengen çilesi! Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

#Schengen

BAKMADAN GEÇME!

Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi parayla oynuyor

Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi "parayla oynuyor"

#Tom Cruise
Tarihin en fazla para kaybedeni Changpeng Zhaodan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor

'Tarihin en fazla para kaybedeni' Changpeng Zhao'dan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor?

#Bitcoin
Bitsin bu Schengen çilesi Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

Bitsin bu Schengen çilesi! Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

#Schengen