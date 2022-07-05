MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!



Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/wTiUQNY2KJ