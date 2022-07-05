MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 5, 2022
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/wTiUQNY2KJ