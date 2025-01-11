MSB: 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!"
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 11, 2025
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/lL98P7DF1R