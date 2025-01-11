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MSB: 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#PKK
MSB: 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 12:04

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!"

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#Operasyon#MSB#PKK

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