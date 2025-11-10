×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla video hazırladı

Güncelleme Tarihi:

#MSB#10 KASIM#ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 09:42

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla video hazırladı.

Haberin Devamı

Bakanlığın NSosyal hesabından, Atatürk'ün, "Ölüm, insanın değişmez kaderidir. Marifet, unutulmamaktır." sözleriyle yapılan paylaşımında, "Rahmet, minnet ve saygıyla daima kalbimizde." ifadesi kullanıldı.

Videoda, Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde halkla bir araya geldiği görüntüler kullanılarak, bir kaybın değil bir mirasın hatırlandığı belirtildi.

Hazırlanan videoda ayrıca, vatandaşların 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etmesi ile Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği gençlerin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST) görüntülere de yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#10 KASIM#ANKARA

BAKMADAN GEÇME!