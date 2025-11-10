MSB, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla video hazırladı

Güncelleme Tarihi:
Bakanlığın NSosyal hesabından, Atatürk'ün, "Ölüm, insanın değişmez kaderidir. Marifet, unutulmamaktır." sözleriyle yapılan paylaşımında, "Rahmet, minnet ve saygıyla daima kalbimizde." ifadesi kullanıldı.
Videoda, Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde halkla bir araya geldiği görüntüler kullanılarak, bir kaybın değil bir mirasın hatırlandığı belirtildi.
Hazırlanan videoda ayrıca, vatandaşların 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etmesi ile Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği gençlerin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST) görüntülere de yer verildi.
“Ölüm, insanın değişmez kaderidir. Marifet, unutulmamaktır.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2025
Rahmet, minnet ve saygıyla daima kalbimizde. ♾ 🇹🇷#10Kasım#GaziMustafaKemalAtatürk 🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EfY2EexFmS