MSB, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla video hazırladı

Bakanlığın NSosyal hesabından, Atatürk'ün, "Ölüm, insanın değişmez kaderidir. Marifet, unutulmamaktır." sözleriyle yapılan paylaşımında, "Rahmet, minnet ve saygıyla daima kalbimizde." ifadesi kullanıldı.

Videoda, Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde halkla bir araya geldiği görüntüler kullanılarak, bir kaybın değil bir mirasın hatırlandığı belirtildi.

Hazırlanan videoda ayrıca, vatandaşların 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etmesi ile Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği gençlerin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST) görüntülere de yer verildi.