MS uyarıları

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Halk arasında kısaca MS olarak bilinen Multiple Skleroz hastalığı merkezi sinir sistemini yani beyni ve omuriliği etkileyen bir nörolojik rahatsızlık. 29 Mayıs Dünya MS Günü’nde uzmanlar, MS hastalarını dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyardı.

SİGARADAN UZAK DUR

Prof. Dr. Hüsnü Efendi: Özelikle sigaranın hastalığın ortaya çıkışında, hastalık seyrinde ve tedavi yanıtında olumsuz etkisini gösteren kanıtlar giderek artmaktadır. D vitamini eksikliği de benzer özellikler nedeniyle önemlidir. En önemli uyarım hastaların yalan yanlış bilgilerle kendi kafalarını karıştırmamaları.

UMUT TACİRLERİNE DİKKAT

Prof. Dr. Ayşe Altıntaş: Bitkisel tedaviler gibi tuzaklara düşen, içeriğini bilmediği bazı bitkisel ürünleri kullanan pek çok hasta mevcut. Maalesef kullandığı ürünler nedeniyle istenmeyen yan etkilerin geliştiği hastalarımız var.

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TEDAVİYİ KABUL ET

Doç. Dr. Osman Özgür Yalın: MS hastalığında en büyük tehlike kişinin tanı alamaması ve tedavisiz kalmasıdır. İkincisi, tedavinin uygun şekilde yapılmaması ve tedaviyi kabul etmemek.

YOGAYLA İLİŞKİSİ

- Türkiye’de 24 üniversiteden 45 biliminsanı 427 MS hastası üzerinde yoganın etkileri konusunda bir araştırma yaptı. Doktor kontrolünde yoga yapan MS hastalarının bilinç, duygudurum ve unutkanlık üzerinde olumlu gelişmeler olduğu ifade edildi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özşimşek, araştırmayla ilgili şu bilgileri verdi: “Hastalarımıza haftada 2 gün olmak üzere 2 aylık bir yoga eğitimi verdim. Hastalarımızı bu süre zarfında bilinç, duygudurum ve solunum fonksiyon kapasitelerine bakarak değerlendirdik. Bu çalışma dünyada yapılmış ilk ülke çalışması.”