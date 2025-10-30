MS hastalarına akupunktur tedavisi

Haberin Devamı

“Hastalarda görülen bu semptomlar uygulanan akupunktur tedavisi ile azalıyor ve hasta yaşam kalitesi ve memnuniyeti artıyor” diyen Prof. Dr. Aras, Hürriyet’e şunları söyledi:

‘ENERJİYİ DENGELİYOR’

“Akupunktur anlayışına göre yaşam enerjimiz Yin, Yang ve Qi’den oluşur. Bu enerji, vücudumuzda ‘meridyen’ denilen kanallar boyunca akar. Eğer bu akışta bir dengesizlik olursa, hastalıklar ortaya çıkar. Bu meridyenler üzerinde yer alan belirli noktalara uygulanan akupunktur, bozulan enerji dengesini yeniden düzenleyerek vücudun kendi kendini iyileştirmesine yardımcı olmayı hedefler. Akupunktur uygulamalarında kullandığımız noktalar hastalara göre bireysel olarak belirlenir. Araştırmalar, akupunkturun vücudumuzda farklı seviyelerde etkili olabileceğini gösteriyor. Hem sinirlerin bulunduğu çevre bölgelerde hem omurilikte hem de beyin gibi üst düzey sinir sisteminde etkiler yaratabiliyor. Yani akupunktur hem yerel hem de merkezi mekanizmalar aracılığıyla vücudun kendini iyileştirmesine yardımcı olabiliyor. Özellikle MS hastalarında sık görülen yorgunluk ve idrar sorunları, ağrı ve yürüme bozukluklarında akupunkturun etkili olduğu görüldü.

‘EN AZ 10 SEANS’

Uygulamalar genellikle 10 seans şeklinde yapılıyor. Uzun süreli yapılırsa daha da etkili olacağını düşünüyoruz. Uygulamalarımız özellikle MS’in ilerleyen dönemlerinde yapıyoruz. Bunun yanında, MS’in yeni başladığı ve semptomların daha hafif olduğu dönemlerde uygulanması, semptomların ilerlemesini yavaşlatabilir ve hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyebilir. Tabii ki akupunkturun, MS hastalarının rehabilitasyon sürecine eklenerek güvenli ve uygulanabilir bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Ancak akupunktur uygulamasının yaygın olarak kabul görebilmesi için daha geniş kapsamlı ve uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu uygulamaları yapabilmek için Sağlık Bakanlığı’ndan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp eğitimleri ve sertifika almak gerekiyor.”