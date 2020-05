Mrs Ne Demek? Mrs Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Yabancı dilde kullanılan şahıs unvanlarının dışında şahısların evli ya da bekar durumlarına göre de kullanılan kelimeler farklılık göstermektedir. Mrs kelimesi ise İngilizce de evli bayanlar için kullanılan bir kelimedir.

Mrs Ne Demek?

İngilizce de bayanlar için kullanılan unvanlar bayanların evli ya da bekar olmalarına göre değişkenlik göstermektedir. Evli bayanlar için Mrs kelimesi kullanılır iken bekar bayanlar için Miss kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelime kullanılırken evli bayanların soyadının önüne Mrs gelmektedir. Miss kelimesinden sonra ise bekar bayanların soyadı gelir. Mrs kelimesinin anlamı ise şu şekilde açıklanmıştır:

- Evli bayan.

- Evli kadın.

- Hanım.

Örnek Cümleler

- Mrs Smıth where are you from?

Bayan Smıth nerelisiniz?

- Chewtarou is Mrs Tanaka's dog.

Chewtarou bayan Tanaka'nın köpeğidir.