mRNA (Biontech) aşılarında 3. doz hatırlatma aşısına gerek var mı? Fahrettin Koca'dan açıklama

mRNA (Biontech) aşılarında üçüncü doz uygulanacak mı sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. RNA aşısı veya mRNA (haberci RNA) aşısı, sentetik RNA moleküllerini insan hücrelerine transfer eden yeni bir aşı türü olarak tıpta yer alıyor. Salgın sürecinde Biontech aşısında hatırlatma dozu olup olmayacağına yönelik açıklama yapan Bakan Koca, "Hatırlatma MRNA aşıları için gerekli olacak mı, İsrail ve diğer örneklere bakıldığında gerekli olacağı görülüyor. Fakat bu 8 ay sonra konuşacağımız, değerlendireceğimiz bir konu. " ifadelerini kullandı.

mRNA AŞISINDA HATIRLATMA DOZU OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda rutin seyrin dışında saat 18:00'da gazetecilerin sorularını yanıtlayacağını açıkladı. Bakan Koca hatırlatma dozu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;





Biz öncelikle inaktif aşı olan sinovac aşı ile başlamış durumdaydık. Sinovac aşısında koruyuculuğun kaybolmadığını, koruyuculuğunu kaybediyor deniliyor yanlış biliniyor. Koruyuculuk devam ediyor fakat azalıyor. Hatırlatma MRNA aşıları için gerekli olacak mı, İsrail ve diğer örneklere bakıldığında gerekli olacağı görülüyor. Fakat bu 8 ay sonra konuşacağımız, değerlendireceğimiz bir konu. Hatırlatma dozunun şuan gerekmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatırlatma dozu inaktif aşı olan vatandaşlarımız için son derece önemli. Toplam 15 milyon inaktif olan vatandaşımız var. Hatırlatma dozunu 6 milyon kişi henüz yaptırmış değil. İnaktif aşı etkili ama üçüncü aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü biliyoruz, hatırlatma dozunu yaparak koruyuculuğu 5-6 kat arttırdı.

mRNA AŞISI NEDİR?

mRNA'nın yeni bir tedavi edici ilaç sınıfı olarak kullanılabileceği ilk kez 1989 yılında, araştırmacılar R. W. Malone, P. L. Felgner, ve I. M. Verma'nın öncülüğünde ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Vical Incorporated tarafından gösterildi. Burada yapılan çalışma, bir lipozomal nanopartikülü ilaç taşıma aracı olarak kullanmak suretiyle çeşitli ökaryotik hücrelerde mRNA transfeksiyonu sağlanabildiğini ortaya koyuyordu. 1990'da Wisconsin Üniversitesi'nden (ABD) J.A. Wolff ve arkadaşları, farelerin kaslarına "çıplak" (veya korunmasız) mRNA enjekte etmeyi başardıklarını açıkladı. Bunlar, mRNA'nın canlı hücre dokusunda protein üretimini sağlayacak genetik bilgiyi aktarabildiğini gösteren ilk çalışmalar oldu.

İNAKTİF AŞI NEDİR?

Fiziksel veya kimyasal yöntemlerle öldürülmüş m.o.ları içeren aşılardır. Hangi tip m.o. olursa olsun ekzojen antijen şeklinde algılanırlar. Antijen sunan hücreler tarafından işlenip yardımcı T lenfositlerine sunulurlar ve humoral immun yanıt oluştururlar. Hücredışı bakterilerin neden olduğu infeksiyonlarda etkilidirler. Canlı aşılara kıyasla bağışıklık süresi kısadır.

Alt birim aşıları mikroorganizmanın tümünü değil yalnızca belli antijenik kısımlarını içerir. Alt birim aşılarını da subunit aşı ve toksoid aşı şeklinde iki temel gruba bölmek mümkündür. Ülkemizde kullanılan Hepatit B, pnömokok, Hib, aselüler boğmaca ve risk gruplarına önerilen meningokok ve grip aşıları subunit aşılarıdır.

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