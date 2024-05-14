Mr. Prendini valizinizi açın

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ABD’nin New York kentinde bulunan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nde küratör olan ve birkaç hafta önce Türkiye’ye gelen Prof. Dr. Lorenzo Prendini, 12 Mayıs’ta ABD’ye dönmek için İstanbul Havalimanı’na geldi. Şüpheli hareketleri kameralardan takip edilen Prendini, 4 havalimanı polisi tarafından durduruldu ve valizini açması istendi. Valizin içinde gizlenmiş haldeki özel bölümlerden 88 akrep zehri dolu şişe, 58 klipsli poşet içerisinde ülkemizde bulunan yaklaşık 1500 zehirli endemik akrep ve tarantula türü çıktı.

VALİZİNDEN 1500 AKREP ÇIKTI

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, zehirli hayvanlara el koyarken, ünlü müzenin müdürü de gözaltına aldı. Valizden çıkan türlerde yapılan detaylı incelemede yurtdışına çıkarılması yasak olan ülkemizdeki endemik zehirli hayvan türlerinden akrep ve tarantulaların olduğu ortaya çıktı. Kaçakçıların bu türlerin zehirlerini sağarak biriktirip ilaç yaptığı ve ilaçları yüksek fiyatlardan sattığı öğrenildi. Prendini’nin Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunarak endemik türdeki hayvanları yakaladığı değerlendirildi.

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LİTRESİ 10 MİLYON DOLAR

Amerika ve Avrupa’da akreplerden sağılma yoluyla elde edilen zehirler yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Bir gramın 5 bin doları bulduğu zehrin bir litrelik ilacının ise piyasa değerinin 10 milyon dolar olduğu biliniyor.

BAKANLIK UYARMIŞ

2002 yılından beri Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nde çalışan Prof. Dr. Lorenzo Prendini burada birçok görevde bulunmuş ve 2012’de yöneticilik pozisyonuna getirilmişti. Aynı zamanda New York City Üniversitesi’nde profesörlük yapan küratör Prendini’nin Türkiye’ye geldiğinde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin istediği, Bakanlığın araştırma izni verdiği ancak toplanan ürünlerin yurtdışına çıkarılamayacağı konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Prendini ifadesinde, “Türkiye’ye 26 Mart’ta geldim. Araştırma amaçlı Türkiye’nin çeşitli yerlerinden hayvan topladım. Yasak olduğunu bilmiyordum. Daha önce farklı ülkelerden hayvan topladım ve Amerika’ya getirdim. Araştırmam uzun süreceği için Amerika’ya götürmek istedim” dedi.