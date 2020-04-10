MPİ Süper Loto canlı sonuç sorgulama: 9 Nisan Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı, 1 milyon TL devretti

Süper Loto canlı çekilişi sonuçları 9 Nisan Perşembe akşamı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce ilan edildi. Noter huzurunda gerçekleşen canlı kuranın ardından 651. hafta Süper Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek olan Süper Loto sonuçları ve haftanın şanslı numaraları erişime açıldı. Geçtiğimiz hafta 33 milyon TL'nin 1 kişiye çıktığI Süper Loto çekilişlerinde şimdi gözler Süper Loto sonuçlarında. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar kazandırdı? Büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte, 9 Nisan 2020 Süper Loto sonuçları ve MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

9 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

9 Nisan Süper Loto çekilişi sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

Süper Loto oyununun 651'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 484 bin 398 lira 49 kuruşluk ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 40 kişi 8 bin 405 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 493 kişi 146 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 43 bin 673 kişi 14 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

CANLI SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Süper Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Süper Loto'nun 9 Nisan tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Süper Loto oyununun 650'nci hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi 22 milyon 346 bin 79 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 17 bin 547 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 158 kişi 229 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 88 kişi 17 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Maltepe ilçesinden yatırıldığı bildirildi.