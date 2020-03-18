MPi Sayısal Loto sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye devretti! 18 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

18 Mart 2020 canlı Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşti. Geçtiğimiz haftaki son çekilişinde 6 bilen 1 kişinin, 3 milyon 194 bin 116 lira 70 kuruş ikramiyenin sahibi olduğu Sayısal Loto çekiliş sonuçları, günler öncesinden Sayısal Loto kuponlarını hazırlayanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Gözler şimdi Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek olan haftanın şanslı rakamlarında. İşte, merakla beklenen 1306. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran rakamlar.

18 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI

18 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

14- 21- 27- 29- 47

Sayısal Loto oyununun 1306'ncı çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 37 bin 676 lira 60 kuruşluk ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 75 kişi 5 bin 536 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 909 kişi 79 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 68 bin 28 kişi de 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

CANLI ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 18 Mart tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 1305'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 194 bin 116 lira 70 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 147 kişi 5 bin 415 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 58 kişi 85 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 131 bin 698 kişi 12 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatırıldığı belirtildi.