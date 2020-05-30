MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı - 30 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu: 1 milyon TL devretti

2020 Mayıs ayının son Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te gerçekleşti. Haftada iki gün düzenlenen Sayısal Loto'nun önceki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 332 bin 513 liralık ikramiye kazanmıştı. Noter huzurunda tamamlanan canlı çekiliş sonunda, vatandaşların gözü Sayısal Loto ikramiye sonuç sorgulama ekranına çevrildi. İşte, merakla beklenen 30 Mayıs Sayısal Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar...

30 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyangı İdaresi'nce çekilişi gerçekleşen 30 Mayıs Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

Sayısal Loto oyununun 1327'nci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 403 bin 244 lira 5 kuruşluk ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 80 kişi 7 bin 17 lira 5'er kuruş, 4 bilen 4 bin 413 kişi 95 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 311 kişi 13 lira 15'şer kuruş ikramiye kazandı.

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SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.