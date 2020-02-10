Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama ekranı | MPİ 914. hafta On Numara sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) 2002'den bu yana oynatılan On Numara oyununda 914. hafta heyecanı geride kaldı. Şans oyunu tutkunlarının kupon sorgulamaları da çekilişin hemen ardından hız kazandı. Gözler şimdi On Numara'da haftanın kazandıran numaralarında. İşte, Milli Pİyango On Numara sonuç sorgulama ekranı...

On Numara oyununun 914. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 149 bin 420'şer lira ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 111 kişi 3 bin 590 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 62 kişi 193 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 21 bin 716 kişi 26'şar lira, 6 bilen 135 bin 32 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 221 bin 457 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Antalya'nın Alanya, Eskişehir'in Odunpazarı, Hatay'ın İskenderun ve İstanbul'un Avcılar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

On Numara'da 914. hafta çekilişi saat 21:15'te başladı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu; 4-15-17-21-26-27-28-30-33-36-41-44-45-47-53-57-59-60-66-71-72-79

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

On Numara oyununun 913. hafta çekilişinde 10 bilen 12 kişi, 49 bin 236'şar lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 173 kişi 2 bin 276 lira 85'er kuruş, 8 bilen 3 bin 602 kişi 109 lira 75'er kuruş, 7 bilen 30 bin 639 kişi 18 lira 25'er kuruş, 6 bilen 170 bin 109 kişi 3 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 210 bin 646 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Adana'nın Seyhan, Aydın'ın Söke, Balıkesir'in Karesi, Bursa'nın Nilüfer, Çorum'un Merkez, Gaziantep'in Şahinbey, İzmir'in Karşıyaka, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Van'ın İpekyolu ile İstanbul'un Bakırköy, Bahçelievler ve Arnavutköy ilçesinden yatırıldığı belirlendi.