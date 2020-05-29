MPİ 658. hafta Süper Loto sorgulama ekranı: Süper Loto sonuçları açıklandı 28 Mayıs 2020

'Süper Loto sonuçları' için heyecanlı bekleyiş perşembe akşamı sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen canlı Süper Loto çekilişi, noter çekiliş heyeti gözetiminde tamamlandı. Sıralı numaralı topların bulunduğu kürenin çalışmasıyla beraber Süper Loto çekilişinde, şanslı 6 rakam belli oldu. Böylece 28 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayınla erişime açıldı. 658. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları, Süper Loto hızlı sonuç sorgulama ekranından öğrenilecek. İşte, merakla beklenen 28 Mayıs Süper Loto canlı çekiliş sonuçları...

28 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

658. hafta heyecanının yaşandığı, 28 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

Süper Loto oyununun 658. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 813 bin 679 lira 2 kuruşluk ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 73 kişi 6 bin 191 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 309 kişi 148 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 61 bin 815 kişi 13 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekilişinde geçen hafta ne oldu?

Süper Loto oyununun 657. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 817 bin 480 lira 42 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 7 bin 221 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 681 kişi 166 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 51 bin 402 kişi 14 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİYOR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Süper Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Süper Loto'nun 28 Mayıs tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.