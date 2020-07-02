MPİ 1336. hafta Sayısal Loto sorgulama ekranı - 1 Temmuz 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nce açıklandı. Çarşamba akşamı gerçekleşen 1 Temmuz Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçları ve haftanın kazandıran numaraları, düzenlenen çekiliş sonrası MPİ Sayısal Loto sorgulama ekranından ilan edildi. Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 1. devir gerçekleşti. Heyecanlı çekiliş sonrası 1336. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına gözler çevrildi. İşte, 1 Temmuz 2020 Sayısal Loto sonuçları ve MPİ Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...
Çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Genel Müdürlük binasında gerçekleşen çekilişle beraber Sayısal Loto sonuçlarına göre ikramiye kazandıran şanslı numaralar sorgulamalarda yer aldı. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 1.112.024,16 TL devretti. İşte, Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.
Sayısal Loto oyununun bu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1.112.024,16 TL devretti.
1 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun 1336. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nce saat 21:45'te tamamlandı. 1 Temmuz Sayısal Loto çekilişinde bu hafta şu numaralar ikramiye kazandırdı;
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SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
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