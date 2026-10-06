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Mozart’ın kemanı ilk kez Türkiye’de

Güncelleme Tarihi:

#İGA ART#Wolfgang Amadeus Mozart#JETEX-İGA Yolcu Terminali
Mozart’ın kemanı ilk kez Türkiye’de
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 07:00

İGA ART desteğiyle 3 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenen özel gecede, Wolfgang Amadeus Mozart’ın Viyana yıllarında bizzat kullandığı tarihi ‘Costa’ kemanı ilk kez Türkiye’ye getirilirdi.

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Salzburg’taki Uluslararası Mozarteum Vakfı (Internationale Stiftung Mozarteum) koleksiyonunda yer alan ve nadiren seyahat eden paha biçilemez enstrüman; JETEX-İGA Yolcu Terminali ev sahipliğinde düzenlenen “Mozart'ın Kemanı İstanbul’da” başlıklı konserde dinleyiciler ile buluştu. Mini konserde, Mozart’ın Viyana dönemine damga vuran eserleri ve ikili keman sonatları piyano eşliğinde icra edildi. Etkinlikte; Moskova Çaykovski Konservatuvarı mezunu keman sanatçısı Nina Patrikidou, uluslararası projelerle tanınan genç keman sanatçısı Yiannis Iatrou ve usta piyanist Evgenia Votanopoulou, dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. Keman, 4 ve 5 Ekim’de de JETEX–İGA Yolcu Terminali’nde sergilenmeye devam etti.

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#İGA ART#Wolfgang Amadeus Mozart#JETEX-İGA Yolcu Terminali

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