Mozart’ın kemanı ilk kez Türkiye’de

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Salzburg’taki Uluslararası Mozarteum Vakfı (Internationale Stiftung Mozarteum) koleksiyonunda yer alan ve nadiren seyahat eden paha biçilemez enstrüman; JETEX-İGA Yolcu Terminali ev sahipliğinde düzenlenen “Mozart'ın Kemanı İstanbul’da” başlıklı konserde dinleyiciler ile buluştu. Mini konserde, Mozart’ın Viyana dönemine damga vuran eserleri ve ikili keman sonatları piyano eşliğinde icra edildi. Etkinlikte; Moskova Çaykovski Konservatuvarı mezunu keman sanatçısı Nina Patrikidou, uluslararası projelerle tanınan genç keman sanatçısı Yiannis Iatrou ve usta piyanist Evgenia Votanopoulou, dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. Keman, 4 ve 5 Ekim’de de JETEX–İGA Yolcu Terminali’nde sergilenmeye devam etti.