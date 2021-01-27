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Gündem
DHA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 01:09 | Son Güncelleme:

’Mozart’ gemisi için 22 kişilik destek ekibi Gabon’da

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’Mozart’ gemisi için 22 kişilik destek ekibi Gabon’da
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Türkiye’nin Librevil Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gabon’a ulaşan 22 kişilik destek ekibinin, Büyükelçi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından karşılandığı belirtildi. Paylaşımda, ekibin yarın geminin demir attığı Port Gentil Limanı’na gidip gemiye çıkacağı bildirildi.

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak’ta Nijerya’nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. Lagos’tan Güney Afrika’nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15’i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

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