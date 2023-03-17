Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mozaikler sel suyu altında kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Haleplibahçe Mozaik Müzesi#Sel#Şanlıurfa
Mozaikler sel suyu altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 14:46

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nde sergilenen mozaikleri de etkiledi. Müzeye dolan ve mozaiklerin üzerini kapatan sel suları tahliye edilirken, kısmi zarar gören eserlerin de kısa süre içerisinde uzman ekipler tarafından temizleneceği bildirildi.

Haberin Devamı

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl yakınlarında 200 dönümlük alanda kurulan ve 2015 yılında ziyarete açılan Haleplibahçe Müze Kompleksi de sel felaketinden etkilendi. Yaklaşık 10 bin eserin sergilendiği 34 bin metrekare kapalı alana sahip Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nin bodrum katı selden etkilendi. Sel suları bodrumun yanı sıra savaşçı amazon kadınları, truva savaşının kahramanı Aşil'in hayat hikayesinin tek panoda oluşturulmuş mozaiği, yurt dışından getirilen Orpheus ve Cenaze Şöleni mozaiği gibi eserlerin yer aldığı ve tabanında kentteki kazılardan çıkarılan mozaiklerin sergilendiği Haleplibahçe Mozaik Müzesinin zemin katında da etkili oldu. Sel felaketinde; Haleplibahçe kazılarında bulunan Roma dönemine ait mozaikler suya gömüldü. Ekiplerin müdahalesiyle müzenin bodrum ve mozaikleri kaplayan zemin kattaki sel suları tahliye edildi. Suyun tahliye edilmesinin ardından herhangi bir hasar oluşmayan mozaiklerin üzerinde kalan çamurların ise restoratör ekipler tarafından titiz şekilde temizleneceği belirtildi.

Haberin Devamı

Mozaikler sel suyu altında kaldı



Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü de sel felaketinde müzelerde kısmi etkilenme meydana geldiğini ve suyun tahliye edilerek temizlik çalışmasına başlanacağını bildirdi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ayrıca kentte bulunan; Göbeklitepe, Karahantepe, Sefertepe, Sayburç, Çakmaktepe, Harran Örenyeri, Şanlıurfa Kalesi, Soğmatar gibi arkeolojik alanlarda bir sorun bulunmadığını belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haleplibahçe Mozaik Müzesi#Sel#Şanlıurfa

BAKMADAN GEÇME!

Pandemide üç yılın ardından koronavirüs uzmanlarının hayatı normale döndü mü Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde

Pandemide üç yılın ardından koronavirüs uzmanlarının hayatı normale döndü mü? 'Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde'

#Covid-19
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak Kuruşu kuruşuna hesapladık...

Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık...

#Kentsel Dönüşüm
Amerikada gönüllere taht kuran Türk Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

Amerika'da gönüllere taht kuran Türk! Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

#Nahit Atıf Oral