Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Motosikletten kurşun yağdı: 1 ölü 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kağıthane#Cinayet
Motosikletten kurşun yağdı: 1 ölü 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 07:00

İstanbul’da dün iddiaya göre Cihan Ö. (31), bir arkadaşlık uygulamasında tanıştığı kişi ile tartıştı.

Haberin Devamı

Karşılıklı küfürleşmeyle devam eden tartışma sırasında iki taraf da buluşmak için Kağıthane’de Emniyetevler Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi’nde Bosna Hersek Parkı’nda randevulaştı. Yanına arkadaşı F.Ç’yi (42) de alan Cihan Ö. 18.00’de randevu verdiği adreste tartıştığı kişiyi beklemeye başladı. Bu sırada, motosikletli 2 kişi karşı kaldırıma yanaştı. Yolcu koltuğundan inen bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile Cihan Ö. ile arkadaşı F.Ç.’ye ateş etti. Saldırgan, 5 el ateş ettikten sonra tekrar motosiklete binerek arkadaşıyla kaçtı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar, F.Ç, Cihan Ö. ile o sırada yoldan geçen Cihan H.’ye (28) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden ağır şekilde yaralanan F.Ç ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Bacaklarından vurulan Cihan Ö. ile Cihan H.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis saldırgan ve arkadaşını arıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kağıthane#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı Sirke sürmek iyileştirir mi Hangi hastalıkların habercisi

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı? Sirke sürmek iyileştirir mi? Hangi hastalıkların habercisi?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı Tavuk suyunun sırrı ne Hasta çorbası nasıl olmalı Hepsini uzmanlara sorduk...

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı? Tavuk suyunun sırrı ne? 'Hasta çorbası' nasıl olmalı? Hepsini uzmanlara sorduk...

#Sağlık