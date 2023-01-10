Motosikletten kurşun yağdı: 1 ölü 2 yaralı

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Karşılıklı küfürleşmeyle devam eden tartışma sırasında iki taraf da buluşmak için Kağıthane’de Emniyetevler Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi’nde Bosna Hersek Parkı’nda randevulaştı. Yanına arkadaşı F.Ç’yi (42) de alan Cihan Ö. 18.00’de randevu verdiği adreste tartıştığı kişiyi beklemeye başladı. Bu sırada, motosikletli 2 kişi karşı kaldırıma yanaştı. Yolcu koltuğundan inen bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile Cihan Ö. ile arkadaşı F.Ç.’ye ateş etti. Saldırgan, 5 el ateş ettikten sonra tekrar motosiklete binerek arkadaşıyla kaçtı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar, F.Ç, Cihan Ö. ile o sırada yoldan geçen Cihan H.’ye (28) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden ağır şekilde yaralanan F.Ç ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Bacaklarından vurulan Cihan Ö. ile Cihan H.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis saldırgan ve arkadaşını arıyor.