Motosikletteki 2 kardeş ağaca daldı... Hayatlarını kaybettiler

Anıl ATAR / DHA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 07:00
ADANA’nın Sarıçam ilçesinde önceki gece, Selim (27) ve Halil İbrahim Tabar (25) kardeşlerin üzerinde bulunduğu motosiklet, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Motosikletten savrulup yerde sürüklenen Selim ile kardeşi Halil İbrahim Tabar ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye götürülen Tabar kardeşler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.