Motosiklette yılan paniği

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Edirne'nin Meydan Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletin motor kısmına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan mahallede paniğe neden oldu. Yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, özel aparatlar kullanarak yılanı motosikletten zarar vermeden çıkardı. Yakalanarak güvenli bir torbaya konulan yılan, doğal yaşam alanına salınması amacıyla ekiplere teslim edildi.