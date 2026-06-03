×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Motosiklette yılan paniği

Güncelleme Tarihi:

#Motosiklet#Yılan#Edirne
Motosiklette yılan paniği
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 18:44

Edirne'de motosiklete giren yılan paniğe sebep oldu.

Haberin Devamı

Edirne'nin Meydan Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletin motor kısmına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan mahallede paniğe neden oldu. Yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, özel aparatlar kullanarak yılanı motosikletten zarar vermeden çıkardı. Yakalanarak güvenli bir torbaya konulan yılan, doğal yaşam alanına salınması amacıyla ekiplere teslim edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Motosiklet#Yılan#Edirne

BAKMADAN GEÇME!