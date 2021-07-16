Motosiklette eski sevgilisi öldürdü

Yaklaşan araçtan Özsoy’a pompalı tüfekle ateş açıldı. Vurulan Hatun Özsoy motosikletten düşüp kanlar içerisinde kalırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özsoy’un hayatını kaybettiği belirlendi. Hatun Özsoy’un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken eski sevgilisi olduğu öne sürülen Y.K. (27) polisi arayarak cinayeti kendisinin işlediğini söyleyip teslim oldu.

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