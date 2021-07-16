MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMotosiklette eski sevgilisi öldürdü
GeriGündem Motosiklette eski sevgilisi öldürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fırat AKAY Tolga TAHÇI/ DHA
Haber Giriş: 16.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Motosiklette eski sevgilisi öldürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Motosiklette eski sevgilisi öldürdü

İZMİR’in Seferihisar ilçesinde dün öğle saatlerinde Tuzla Caddesi’nde motosikletiyle seyir halinde olan Hatun Özsoy’un (27) yanına hafif ticari bir araç yaklaştı.

Yaklaşan araçtan Özsoy’a pompalı tüfekle ateş açıldı. Vurulan Hatun Özsoy motosikletten düşüp kanlar içerisinde kalırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özsoy’un hayatını kaybettiği belirlendi. Hatun Özsoy’un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken eski sevgilisi olduğu öne sürülen Y.K. (27) polisi arayarak cinayeti kendisinin işlediğini söyleyip teslim oldu.

Motosiklette eski sevgilisi öldürdü

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi