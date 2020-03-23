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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 09:52,Son Güncelleme:/

Motosiklette arkasındaki köpekle yol aldı

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Motosiklette arkasındaki köpekle yol aldı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün köpeğiyle yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Bursa-Ankara yolunda ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü köpeğini de arkasına alarak, yola çıktı. Sürücünün tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreğini ağızlarına getirdi. Keskin dönüşlerde motosiklet üzerindeki köpeğin güçlükle ayakta durduğu görüldü. Sürücünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin ardından harekete geçen polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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