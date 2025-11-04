Motosiklette acı tablo

Haberin Devamı

Türkiye’deki başta kuryeler olmak üzere motosikletli araç sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl trafikte 6.3 milyon motosikletli varken, önümüzdeki yıl bu sayının 7 milyonu geçeceği öngörülüyor. Yollardaki her 5 araçtan biri motosiklet. Motosikletlilerin karıştığı kazalardaki ölüm oranları ise her geçen gün artıyor. Bir önceki yıl motosikletli kazalarda ölenlerin sayısı 1307’den 1584’e çıktı. Motosikletlerin karıştığı her 3 kazadan 2’sinde motosiklet sürücüleri kusurlu. Motosikletlerin kazalardaki kusur oranı yüzde 67 olurken, yetersiz ekipman (kask gibi) bulunuyor. Türkiye genelinde 2024 yılında 6 bin 351 kişi trafik kazasında hayatını kaybederken, bu ölümlerden 1584’ü motosiklet kazalarında oldu. Türkiye genelinde her gün 4.3 kişi motosikletlerin karıştığı kazalarda hayatını kaybediyor.

CAYDIRICI CEZALAR GELİYOR

Motosikletlilerle ilgili denetimler artırılırken, yeni trafik kanununda ise caydırıcı cezalar geliyor.

- Trafiğe açık alanlarda akrobatik hareketler yapanların 60 gün sürücü belgesi alınırken, 60 gün de motoru trafikten men edilecek.

-Akan trafikte yarış yapan motosiklet sürücüsünün ise 2 yıl sürücü belgesini alınacak. Geriye doğru 5 yıl içerisinde tekrar yaparsa ehliyeti iptal edilecek.

- Motorlu bisiklet ve motosiklet cinsi araçların izin alınarak yapılan gösteriler dışında tek tekerlek üzerinde, sele üzerine yatarak, sele üzerinde ayağa kalkarak, kendi etrafında döndürülerek, tekerleği kaydırılarak, sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek benzeri akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasak olacak. Bu yasağa uymayanlara ayrıca 46 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Geri alınan sürücü belgeleri için süre sonunda sürücü psikoteknik değerlendirme yapılacak.