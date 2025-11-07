Motosikletliyi tekme tokat darp ettiler!

Haberin Devamı

Olay, dün İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve iki oğlu yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada aniden yola çıkan kadına tepki gösteren motosiklet sürücüsüyle taraflar arasında tartışma çıktı.

Motosikletlinin tepkisine sinirlenen kadının oğulları, “Nasıl küfür edersin" diyerek saldırdı. Motosikletlinin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kardeşin motosikletliye tekme tokat saldırdığı, çevredekilerin araya girmeye çalıştığı görüldü. O sırada yoldan geçen bir sağlık ekibi durarak yaralanan motosiklet sürücüsüne müdahale etti.

Motosiklet sürücüsü, olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak şikayette bulunduğu esnada saldırgan grup bu kez motosikletliye yardım etmeye çalışanlara da saldırdı. Olay anı saniye saniye motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.