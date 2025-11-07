×
HABERLERGündem Haberleri

Motosikletliyi tekme tokat darp ettiler!

Güncelleme Tarihi:

#Ataşehir#Trafik Kavgası#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 17:47

Ataşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve oğulları, kendilerine tepki gösteren motosikletliye saldırdı. “Nasıl küfür edersin" diyerek motosikletliyi tekme tokat darbeden ailenin saldırıları kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve iki oğlu yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada aniden yola çıkan kadına tepki gösteren motosiklet sürücüsüyle taraflar arasında tartışma çıktı.

Motosikletliyi tekme tokat darp ettiler

Motosikletlinin tepkisine sinirlenen kadının oğulları, “Nasıl küfür edersin" diyerek saldırdı. Motosikletlinin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kardeşin motosikletliye tekme tokat saldırdığı, çevredekilerin araya girmeye çalıştığı görüldü. O sırada yoldan geçen bir sağlık ekibi durarak yaralanan motosiklet sürücüsüne müdahale etti.

Motosikletliyi tekme tokat darp ettiler
YARDIM ETMEYE ÇALIŞANLARA DA SALDIRDILAR

Motosiklet sürücüsü, olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak şikayette bulunduğu esnada saldırgan grup bu kez motosikletliye yardım etmeye çalışanlara da saldırdı. Olay anı saniye saniye motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

