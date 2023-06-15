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Bursa'da motosikletlinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı

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#Bursa#Trafik#Kaza
Bursada motosikletlinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 16:09

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaza sonrası paniğe kapılıp, fren yerine gaza basınca otomobilinin altına aldığı motosikletli Şeref Burcu'yu (49) 50 metre sürükleyerek ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Enes D. (17) tutuklandı.

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Kaza, dün saat 22.30 sıralarında kırsal Hocaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Enes D. yönetimindeki 16 PM 207 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Şeref Burcu idaresindeki tescilsiz motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası panikleyen Enes D., fren yerine gaza bastı. Motosikletten yere düşen Şeref Burcu, otomobilin altında kalarak 50 metre sürüklendi. Şeref Burcu hayatını kaybetti, ehliyetsiz olduğu belirlenen Enes D. gözaltına alındı.

Bu sırada olay yerine gelen Şeref Burcu'nun yakınları, jandarma aracındaki Enes D.'yi indirip, linç etmeye çalıştı. Jandarmanın müdahalesi ile Enes D., olay yerinden uzaklaştırıldı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Enes D. tutuklandı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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#Bursa#Trafik#Kaza

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