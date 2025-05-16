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Otomobil ile motosikletli Zeynep'in önünü kesti, başına ateş edip öldürdü

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#Cinayet#Kadın Cinayeti#Çanakkale
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 17:37

Çanakkale'de, Uğur Zan (34) çıkan tartışmada, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı başına tabancayla ateş ederek, öldürdü.

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Olay, saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, 34 GGZ 686 plakalı otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti.

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Otomobil ile motosikletli Zeynepin önünü kesti, başına ateş edip öldürdü

Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabanca ile eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zeynep Zan, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Otomobil ile motosikletli Zeynepin önünü kesti, başına ateş edip öldürdü

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Sağlık ekibi, Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Otomobil ile motosikletli Zeynepin önünü kesti, başına ateş edip öldürdü

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#Cinayet#Kadın Cinayeti#Çanakkale

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