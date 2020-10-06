MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMotosikletli uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı
GeriGündem Motosikletli uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
MERSİN (İHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 11:30 | Son Güncelleme:

Motosikletli uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Motosikletli uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı
Abone Olgoogle-news

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletiyle uyuşturucu satıcılığı yaptığı belirlenen bir kişi, 5 kilo 250 gram esrarla birlikte suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Veyselli Mahallesi'nde 'torbacı' olarak tabir edilen bir şahsın motosiklet ile uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşan ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Takibe alınan zanlı, ayni mahallede düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının kullandığı motosikletin taşıma çantası içerisine yapılan aramada ise 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle