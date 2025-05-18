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Motosikletli Sinan'ın 'çılgınlığı' feci şekilde ölümüne neden oldu: Sosyal medya hesabından paylaştıkları 'pes' dedirtti

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#İstanbul#Fatih#Motosiklet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 09:10

Fatih'te Kennedy Caddesi'nde seyir halinde olan motosiklet, aynı istikamette ilerleyen taksiye arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Sinan Delek (28) hayatını kaybetti; 1 kişi de yaralandı. Delek'in motosikletiyle tek tekerlek gittiği ve hızının 240 kilometreye çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

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Kaza, 15 Mayıs Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Aksaray Mahallesi Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Delek idaresindeki 56 ABB 529 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen İmam Akgün'ün kullandığı 34 TIG 91 plakalı taksiye arkadan çarptı.

Motosikletli Sinanın çılgınlığı feci şekilde ölümüne neden oldu: Sosyal medya hesabından paylaştıkları pes dedirtti

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Delek, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosikletli Sinanın çılgınlığı feci şekilde ölümüne neden oldu: Sosyal medya hesabından paylaştıkları pes dedirtti

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Kaza sırasında otobüs durağında bekleyen E.Y. ise motosikletten kopan parçaların isabet etmesi sonucu bacağından yaralandı. Yaralı kadın ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosikletli Sinanın çılgınlığı feci şekilde ölümüne neden oldu: Sosyal medya hesabından paylaştıkları pes dedirtti

TEK TEKER VE HIZ YAPTIĞI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞ

Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Sinan Delek'in motosikletiyle tek tekerlek gittiği ve hızının saatte 240 kilometreye çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Diğer yandan Delek'in, sosyal medya profilinde 'Cenaze Hizmetleri ve Mezarlık' yazısı yazdığı görüldü.

Motosikletli Sinanın çılgınlığı feci şekilde ölümüne neden oldu: Sosyal medya hesabından paylaştıkları pes dedirtti
 

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#İstanbul#Fatih#Motosiklet

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