Motosikletli Samet, ters yönde giden otomobilin çarpmasıyla öldü

Kaza, cuma günü merkez Şeyhadil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rafet Efendi Caddesi'nde ters yönde ilerleyen Ferit G. (22) yönetimindeki 46 HS 991 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Samet Kozdibi'nin kullandığı 46 AAN 493 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Samet Kozdibi ile yanındaki arkadaşı Cansu Ş. (19) ağır yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Samet Kozdibi, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cansu Ş.'nin tedavisinin devam ettiği kazayla ilgili otomobil sürücüsü Ferit G. ise bugün polis tarafından gözaltına alındı.