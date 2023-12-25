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Motosikletli saldırganlar iki kişiyi katletti

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#Beylikdüzü#Silahlı Saldırı #Cinayet
Motosikletli saldırganlar iki kişiyi katletti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 07:00

Beylikdüzü’nde Salih Tutkun ve yanında çalışan Bektaş Eren Kaya, WestSide Sitesi’nin önünde yüzleri maskeli motosikletli kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

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İstanbul Esenyurt’ta telefon bayisi işleten ve araç kiralama işi yapan Salih Tutkun, yanında çalışan Bektaş Eren Kaya ile birlikte önceki akşam 23.00 sıralarında otomobille Beylikdüzü’ndeki WestSide Sitesi’nin önüne geldi. Burada 2 kadınla buluştukları sırada Tutkun ve Kaya’ya yüzleri maskeli motosikletli kişilerce ateş açıldı. İsabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tutkun ve Kaya, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. İncelenen kamera görüntülerinde Tutkun ve Kaya’nın buluştuğu E.T. ve Y.B. adlı kadınlar gözaltına alındı. Daha sonra olaya karışan B.K. de yakalandı. Silahlı saldırıya karıştıkları belirlenen V.B. ve Suriyeli A.İ.’nin yakalanması için araştırmaların sürdüğü belirtildi. Silahlı saldırının ardından saldırganlardan birinin kaçtığı Tutkun’un otomobili terk edilmiş halde bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alındı.

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#Beylikdüzü#Silahlı Saldırı #Cinayet

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