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Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 14:39 | Son Güncelleme:

Motosikletli pizza kuryesi, kazada yaralandı

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Motosikletli pizza kuryesi, kazada yaralandı
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DÜZCE’de, motosikletli pizza kuryesi Ferdi T., kırmızı ışık ihlali yapınca otomobile çarptı. Yaralanan Ferdi T., tedaviye alındı.

Motosikletli pizza kuryesi, kazada yaralandı
Kaza, öğle saatlerinde Düzce Metek Kavşağı’nda meydana geldi. Pizza kuryesi Ferdi T., yönetimindeki 81 AAG 818 plakalı motosikletle kırmızı ışık ihlali yapınca, Halil Üstüner’in kullandığı 34 BLJ 204 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Ferdi T. yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil sağlık ekibi, yaralanan Ferdi T.’yi ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.

Ferdi T. tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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